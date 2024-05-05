Хет-трик Суареса, гол и пять ассистов Месси: "Интер" Майами феерически уничтожил соперника в МЛС (видео)

Лео установил два рекорда МЛС в игре против "Нью Йорк Ред Буллс".

"Интер" Майами разгромил "Нью Йорк Ред Буллс" в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата МЛС. Игра закончилась победой хозяев со счетом 6:2 .

Главными героями поединка стали звезды майамцев – Лионель Месси и Луис Суарес. Аргентинский форвард во втором тайме отличился голом и отдал пять результативных передач, а уругвайский нападающий забил три мяча и сделал ассист на Месси.

Это позволило клубу, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, перевернуть ход встречи. До перерыва "Интер" Майами уступал со счетом 0:1, но затем забил шесть мячей подряд и лишь в конце игры соперник во второй раз поразил ворота хозяев поля.

Обзор матча "Интер" Майами – "Нью Йорк Ред Буллс"

В этом поединке Месси установил два рекорда МЛС. Аргентинец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось сдедать пять голевых передач в одном матче. Также он первым в заокеанском чемпионате отличился шестью результативными действиями (гол + пас) за один поединок.

В этом сезоне Лионель сыграл за "Интер" Майами 10 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Сейчас "Интер" Майами является единоличным лидером Восточной конференции. Отрыв Месси и Ко от "Цинцинатти", который с матчем в запасе идет вторым, составляет три очка.

Следующий матч "Интер" Майами проведет 12 мая на выезде против "Монреаля" в рамках очередного тура МЛС.

Напомним, в предыдущем матче дубль и два ассиста Месси позволили "Интеру" Майами разгромом закрепиться на вершине турнирной таблицы МЛС.

Читайте также:

Восьмой трофей в составе "Реала": Лунин досрочно стал чемпионом Испании-2023/24

"Манчестер Сити" с покером Холанда уничтожил "Вулверхэмптон" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Гол плюс ассист Довбика: "Жирона" эффектно победила "Барселону" и вручила титул "Реалу" (видео)