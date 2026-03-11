- Дата публикации
Хет-трик Вальверде: "Реал" уничтожил "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов
"Сливочные" одержали разгромную победу над "горожанами" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мадридский "Реал" на своем поле разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:0.
Героем встречи стал уругвайский полузащитник "сливочных" Федерико Вальверде, который еще в первом тайме оформил хет-трик.
На 20-й минуте Вальверде открыл счет, воспользовавшись передачей от голкипера мадридцев Тибо Куртуа.
На 27-й минуте Вальверде забил второй гол, на этот раз ему ассистировал Винисиус Жуниор.
На 42-й минуте Вальверде отличился третьим голом, технично разобравшись в штрафной площадке соперника после передачи Браима Диаса.
Во втором тайме подопечные Альваро Арбелоа могли забить еще четвертый мяч, но Винисиус Жуниор на 58-й минуте с пенальти не сумел переиграть вратаря английского клуба Джанлуиджи Доннарумму.
Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных.
Обзор матча "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити"
Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится во вторник, 17 марта, на стадионе "Этихад" в Манчестере. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.