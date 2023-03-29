Хейни – Ломаченко: букмекеры определили фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Василий сразится с непобедимым американцем за все пояса легкого дивизиона.

В ночь на 21 мая бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Поединок состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона, которые принадлежат американцу.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Хейни стал абсолютным чемпионом мира в июне 2022 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа. В октябре американец повторно победил Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Прогнозы букмекеров на бой Хейни – Ломаченко

Букмекеры уже принимают ставки на этот поединок. Фаворитом боя они считают американского боксера. На победу Хейни можно поставить с коэффициентом 1,41. Коэффициент на выигрыш Ломачко составляет 3,35.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 20,00.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни отреагировали на официальное объявление боя за звание "абсолюта".

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