Хейни – Ломаченко: экс-чемпион мира Лопес сделал неожиданный прогноз на бой за звание "абсолюта"

Экс-чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился мыслями о предстоящем поединке между владельцем украинского паспорта Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Девином Хейни.

Звездный американец заявил, что Ломаченко сможет победить своего оппонента и отберет у него звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

"Я знаю их обоих. Знаю, как работает этот бизнес. Выиграет Ломаченко! Почему? Потому что Хейни – не Теофимо. Никто не побьет Ломаченко. Я был с ним в ринге. Он умный. У него так много разных тактик, которые я сам никогда не использовал и о которых даже не задумывался. У него есть грязная тактика и чистая тактика.

В любом случае Ломаченко очень опытный, и мне кажется, что никто из них не готов к этому", – сказал Лопес в комментарии ESNEWS.

Добавим, что в октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В следующем году Теофимо проиграл пояса австралийцу Джорджу Камбососу, который затем дважды подряд уступил Хейни, потеряв титулы.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

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