Хейни – Ломаченко: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Василия за все титулы легкого дивизиона в Украине не покажут.

В ночь на 21 мая бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Поединок между украинцем и американцем станет главным событием боксерского вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона, которыми на данный момент владеет Хейни.

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Для Ломаченко это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Хейни последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Где и когда смотреть бой Хейни – Ломаченко

В Украине поединок между Ломаченко и Хейни не покажет ни один из трансляторов.

В то же время, бой можно будет посмотреть по платной подписке на зарубежных сервисах, в том числе американском ESPN+PPV, а также британском телеканале Sky Sports.

Ориентировочное время начала боя – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем. В свою очередь, американский чемпион пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, накануне было представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко.

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