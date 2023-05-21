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Хейни – Ломаченко: обнародована статистика ударов и судейские записки боя

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Хейни – Ломаченко: обнародована статистика ударов и судейские записки боя

Гейни – Ломаченко / Фото: Associated Press

Василий нанес больше точных ударов, но судьи отдали победу действующему чемпиону.

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко в напряженном бою проиграл американцу Девину Хейни и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представителю США: 116-112, 115-113, 115-113.

Хейни – Ломаченко: статистика ударов

Портал CompuBox опубликовал подробную статистику ударов поединка между Ломаченко и Хейни.

За 12 раундов американец выполнил 405 ударов, среди которых донес до цели 110. Ломаченко нанес 564 удара, среди которых точными были 124.

Также украинец превзошел своего оппонента по джебам. Ломаченко выбросил 250 джебов (29 точных), а Хейни 188, из которых 20 точных.

По силовым ударам украинец также был лучше Василий донес до цели 95 из 314 своих попыток, на что американец ответил 90 попаданиями за 217 таких ударов.

Хейни – Ломаченко: судейские записки

Ни один из судей по итогам боя не определил победителем Ломаченко. Арбитры единогласно согласились, что Ломаченко выиграл всего два раунда: второй и 11-й.

В свою очередь все трое решили, что Гейни преобладал украинца в пяти раундах.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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Дата публикации
Просмотры
1641
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