Хейни – Ломаченко: обнародована статистика ударов и судейские записки боя

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко в напряженном бою проиграл американцу Девину Хейни и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представителю США: 116-112, 115-113, 115-113.

Хейни – Ломаченко: статистика ударов

Портал CompuBox опубликовал подробную статистику ударов поединка между Ломаченко и Хейни.

За 12 раундов американец выполнил 405 ударов, среди которых донес до цели 110. Ломаченко нанес 564 удара, среди которых точными были 124.

Также украинец превзошел своего оппонента по джебам. Ломаченко выбросил 250 джебов (29 – точных), а Хейни – 188, из которых 20 – точных.

По силовым ударам украинец также был лучше – Василий донес до цели 95 из 314 своих попыток, на что американец ответил 90 попаданиями за 217 таких ударов.

Haney gets nod, как Loma подвергся keep it close thru 8, then had a 44-17 edge in pinches landed over the last 3 rounds. Haney був эффективным, landing 42% его мощности шитья, причем Loma landed 30% его мощности спорта, после вступления в fight landing 48%. #haneyvsLomachenko pic.twitter.com/2iaeKLz0H0 — CompuBox (@CompuBox) May 21, 2023

Хейни – Ломаченко: судейские записки

Ни один из судей по итогам боя не определил победителем Ломаченко. Арбитры единогласно согласились, что Ломаченко выиграл всего два раунда: второй и 11-й.

В свою очередь все трое решили, что Гейни преобладал украинца в пяти раундах.

Devin Haney UD Vasyl Lomachenko official judges' scorecards… pic.twitter.com/eBXqMXVXYC — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2023

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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