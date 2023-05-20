Хейни – Ломаченко: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Текстовый репортаж поединка между американцем и украинским за все пояса легкого дивизиона.

В ночь на 21 мая бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Поединок между украинцем и американцем станет главным событием боксерского вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона, которыми сейчас владеет Хейни.

Ориентировочное время начала боя – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Для Ломаченко это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Хейни последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. В послужном списке 24-летнего американца 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между Ломаченко и Хейни.