Хейни – Ломаченко: видео боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Бой длился все 12 раундов. Ломаченко в напряженном бою проиграл Хейни единогласным судейским решением.

Счет судейских записок: 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Таким образом, Хейни защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

Вашему вниманию полное видео боя между Ломаченко и Хейни.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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