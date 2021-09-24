Химик - Одесса: онлайн-видеотрансляция матча Чемпионата Украины по баскетболу

Смотрите в прямом эфире поединок стартового тура национального первенства.

В пятницу, 24 сентября, состоится матч первого тура украинской баскетбольной Суперлиги между "Химиком" и "Одессой".

Принимать игру будет СК "Олимп" в Южном. Начало встречи - в 18:00.

Смотрите поединок в прямом эфире на телеканале УНИАН ТВ, а также онлайн на ТСН Проспорт.

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Напомним, накануне состоялся матч за Суперкубок Украины по баскетболу. Обладателем трофея стал "Прометей" - действующий чемпион страны победил столичный "Будивельник" со счетом 104:99.

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