Хижняк дебютирует в профессиональном боксе: олимпийский чемпион узнал соперника на шоу Усика

Александр Хижняк / © Associated Press

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк узнал имя своего соперника в дебютном поединке на профессиональном ринге.

30-летний "Полтавский танк" будет боксировать против колумбийца Вильмера Барона.

Поединок состоится 21 марта в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом) в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

В послужном списке Барона 8 побед (6 – нокаутом), 13 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик проведет защиту титула WBC в супертяжелом весе в бою с кикбоксером Рико Верховеном.

Также мы рассказывали, что Тайсон Фьюри возвращается в ринг и будет биться с россиянином.