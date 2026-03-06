- Дата публикации
Хижняк дебютирует в профессиональном боксе: олимпийский чемпион узнал соперника на шоу Усика
"Полтавский танк" примет участие в вечере бокса, организованном промоутерской компанией Александра Усика.
Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк узнал имя своего соперника в дебютном поединке на профессиональном ринге.
30-летний "Полтавский танк" будет боксировать против колумбийца Вильмера Барона.
Поединок состоится 21 марта в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом) в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.
Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.
В послужном списке Барона 8 побед (6 – нокаутом), 13 поражений и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Усик проведет защиту титула WBC в супертяжелом весе в бою с кикбоксером Рико Верховеном.
Также мы рассказывали, что Тайсон Фьюри возвращается в ринг и будет биться с россиянином.