Rising Stars III от Usyk 17 Promotions

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19 декабря платформа кино и телевидения Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать Rising Stars III: Constellation . Это третий вечер профессионального бокса от Usyk 17 Promotions после успешного перезапуска и состоится он во львовском Emily Resort. Главным событием станет поединок Александра Хижняка, а в соглавном бою на ринг вернется Даниэль Лапин.

Хижняк выйдет на ринг уже как чемпион WBA Gold International. Этот пояс олимпийский чемпион завоевал в августе на вечере Rising Stars II во Львове, когда победил аргентинца Дурваля Элиаса Паласио. Это первый титул в профессиональной карьере Хижняка. Имя его следующего соперника пока не объявили.

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Даниэль Лапин ранее владел титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International.

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Всего в программе вечера 11 поединков. Помимо двух главных боев, на ринг выйдут девять боксеров Usyk 17 Promotions, которые встретятся с иностранными соперниками.

Смотрите Rising Stars III: Constellation 19 декабря эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

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Справка:

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Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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