Хижняк одержал сверхсложную победу в финале и принес Украине третье "золото" на Олимпиаде-2024

Это восьмая награда украинских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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В финальном поединке в весовой категории до 80 кг 29-летний "Полтавский танк" одержал победу над 24-летним казахстанем Нурбеком Оралбаем раздельным решением судей – 3:2.

Со стартового гонга Хижняк активно пошел вперед на соперника и выбрасывал большое количество ударов. Соперник пытался отвечать, но первый раунд украинец выиграл на записках большинства судей (3:2).

Во втором раунде казахстанец выровнял положение в ринге и победил на записках трех из пяти рефери (3:2), так что после двух раундов счет был равным.

Однако в решающем третьем раунде Александр максимально включился и отдал все силы для того, чтобы у судей не возникло сомнений относительно победителя боя. И это сработало. Украинец забрал последний раунд, а с ним и олимпийское "золото".

Для Хижняка это вторая олимпийская награда в карьере и первая золотая, на Играх-2020 в Токио он был серебряным призером. Тогда Александр дошел до финала в весовой категории до 75 кг, но в бою за "золото" проиграл нокаутом бразильцу Герберту Соузе.

Хижняк – единственный из трех украинских боксеров, кто завершил Олимпиаду-2024 с медалью. Остальные двое наших соотечественников выбыли на старте соревнований: Дмитрий Ловчинский (вес более 92 кг) проиграл нокаутом, а Айдер Абдураимов (вес до 57 кг) проиграл единогласным решением судей.

Медаль Хижняка стала восьмой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Еще одну медаль, как минимум серебряную, Украине гарантировал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который вышел в финал. Поединок за "золото" с его участием состоится в четверг, 8 августа. В тот же день еще один представитель нашей страны в греко-римской борьбе Жан Беленюк после поражения в полуфинале сразится за бронзовую награду.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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