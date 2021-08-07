"Хижняка лишили заслуженного "золота": глава Федерации бокса разнес судейство на Олимпиаде

Владимир Продивус выразил поддержку Александру после его поражения в финале Олимпийских игр.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прокомментировал поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Он поддержал украинского спортсмена и раскритиковал судейство на Олимпиаде. По его мнению, "непонятное решение судьи лишило Александра заслуженной золотой награды".

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного "золота". Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!" - сказал Продивус.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус: "Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду ... Опубликовано Ukrainian Boxing Federation Пятница, 6 Август 2021

В финале Хижняк нокаутом уступил бразильцу Геберту Соузе. 26-летний украинец убедительно выиграл два раунда, но не остановился и пошел добивать соперника в третьем. Внезапно Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе. Судья остановил бой и зафиксировал нокаут, отдав победу бразильцу.

Украинские болельщики возмутились решением арбитра, взорвавшись гневом в соцсетях.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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