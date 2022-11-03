Хлопнуть дверью не удалось: "Динамо" попрощалось с еврокубками поражением от "Фенербахче" (видео)

Команда Мирчи Луческу проиграла пятый матч из шести на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

Киевское "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок в польском Кракове на стадионе "Краковия" завершился со счетом 0:2 .

"Желтые канарейки" сумели выйти вперед на 23-й минуте встречи. Вернувшийся в стартовый состав киевлян после травмы Георгий Бущан ошибся на выходе из ворот, а Арда Гюлер мгновенно перебросил голкипера "Динамо".

В компенсированное к первому тайму время стамбульцы отличились во второй раз. Виллиан Арао выиграл воздух после подачи с углового и головой отправил мяч в дальний угол.

На 68-й минуте киевляне еще и остались в меньшинстве. Илья Забарный получил вторую желтую карточку за фол против Ферди Кадиоглу перед собственной штрафной.

В параллельном матче этой группы французский "Ренн" и кипрский АЕК из Ларнаки сыграли вничью – 1:1.

Набрав всего одно очко за шесть туров, "Динамо" заняло последнюю строчку в группе и вылетело из еврокубков. "Фенербахче" (14) с первой строчки вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Ренн" (12) стал вторым и сразится в стыковых поединках ЛЕ. АЕК Ларнака (5) сыграет в стыковых матчах Лиги конференций.

Жеребьевка следуещей стадии еврокубков состоится в понедельник, 7 ноября. В этот день донецкий "Шахтер" узнает своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы, а "Днепр-1" – в 1/16 финала Лиги конференций.

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