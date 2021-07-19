Хлопоты невесты: Свитолина яркими фото показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом

Хлопоты невесты: Свитолина яркими фото показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом

Первая ракетка Украины поделилась с поклонниками шикарными фотографиями.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась закулисами подготовки к своей свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. 16 июля пара поженилась в Швейцарии.

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27-летняя спортсменка опубликовала пост с изысканными фотографиями в Instagram.

"Свадебный утро. Наверное, наиболее нервный момент в этот день. Когда вы хотите, чтобы все было абсолютно идеально - макияж, прическа, платье, обувь, фотографии, видео и многое другое. Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса", - написала Элина под снимками.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Болельщикам очень понравились фотографии теннисистки, они засыпали ее комплиментами в комментариях: "Лучшая свадьба всех времен", "Невероятно красиво", "Все просто идеально".

Ранее Свитолина запостила в Instagram поцелуй с возлюбленным и показала свою дорогое обручальное кольцо. А брат невесты опубликовал в соцсетях яркие свадебные фото.

Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

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