"Хочет биться за титул": промоутер назвал трех потенциальных соперников для Владимира Кличко

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, поделился мыслями о его возможном возвращении в профессиональный бокс.

Он считает, что 48-летний украинец вернется на ринг. По его словам, потенциальными соперниками Кличко-младшего могут стать Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри или Даниэль Дюбуа.

"Владимир – историческая фигура. Я не хочу спекулировать, но понимаю, что он действительно хочет биться за титул. Если кто-то и может вернуться в таком возрасте, то это Владимир. Он в потрясающей форме, как и тогда, когда провел историческую серию из 25 защит титула.

У него сейчас есть много отличных вариантов. Реванш против Джошуа и Фьюри, бой против Дюбуа. Однако это зависит от Владимира. Я позволю ему говорить за себя и не вложу никаких слов в его уста. Я бы хотел, чтобы он вернулся как фанат бокса и фанат Владимира.

Я очень уважаю Владимира и его брата Виталия, их достижения на ринге и то, с чем они сейчас сталкиваются в Украине. Они мне как братья. Надеюсь, скоро мы увидим решение этой ненужной войны и вторжения в их страну", – сказал Леффлер в интервью The Ring.

Отметим, что ранее Владимир Кличко неоднократно выражал желание вернуться на ринг, чтобы побить рекорд американца Джорджа Формана, который остается самым возрастным чемпионом мира в истории бокса в супертяжелом весе.

Форман завоевал титулы WBA и IBF в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Так что если Владимир Кличко сможет снова выбороть хотя бы один из поясов, то станет самым возрастным чемпионом мира в хевивейте за всю историю бокса.

Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. Перед этим он в 2015 году проиграл единогласным решением судей Тайсону Фьюри и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Кличко ответил, вернется ли в ринг.

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