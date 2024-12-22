"Хочет денег": промоутер Усика прокомментировал желание Фьюри провести третий бой с украинцем

Александр Красюк заявил, что Усику нужна мотивация, чтобы еще раз биться с "Цыганским королем".

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал желание экс-чемпиона Тайсона Фьюри провести третий поединок с украинцем.

По его словам, такое развитие событий вряд ли возможно, поскольку Усику нужна мотивация, чтобы после двух побед подряд снова биться с "Цыганским королем".

"Он хочет трилогию, несмотря на результат? Он хочет денег. Это то, чего он хочет, потому что он – жадное пузо. Жадное пузо хочет денег. Мог бы Усик это рассмотреть? Я не знаю. Он должен иметь какую-то мотивацию. Представьте, как Усик должен готовиться к третьему бою после победы в двух. Так что у него должна быть какая-то мотивация, какой-то стимул, чтобы пойти на это. Иначе это тяжело", – сказал Красюк в интервью Fight Hub TV.

К слову, за два поединка с Усиком британский боксер заработал 181 миллион долларов. Суммарный гонорар украинского чемпиона составил 159 миллионов долларов.

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В ночь на 22 декабря Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Однако Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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