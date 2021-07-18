Хочет к Зинченко: один из самых дорогих футболистов мира согласовал контракт с "Манчестер Сити"

Хочет к Зинченко: один из самых дорогих футболистов мира согласовал контракт с "Манчестер Сити"

"Шпоры" просят за свою главную звезду очень большие деньги.

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к переходу в "Манчестер Сити".

Авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира у себя в Twitter утверждает, что 27-летний англичанин уже согласовал контракт с "горожанами" до 2026 года.

Теперь клубам осталось договориться о цене трансфера. По информации источника, "шпоры" намерены выручить за своего лидера 160-170 миллионов евро.

Отметим, что футболист занимает третье место в списке самых дорогих футболистов мира по данным портала Transfermarkt, который оценивает английского бомбардира в 120 миллионов евро. Выше него расположились лишь нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (160 млн евро) и форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (130 млн евро).

Как сообщает издание The Telegraph, Кейн окончательно решил перебраться в "Манчестер Сити". Если же "шпоры" не отпустят его летом к Зинченко и Ко, то форвард готов прибегнуть к радикальным мерам и устроить бойкот.

Действующий контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне он провел 49 матчей за "шпор" во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 17 голевых передач.

На Евро-2020 Кейн дошел в составе сборной Англии до финала, забив на турнире 4 гола в 7 играх.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что французский нападающий Оливье Жиру перебрался из "Челси" в "Милан".

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