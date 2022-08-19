"Хочет обратиться к миру": известная украинская экс-чемпионка по боксу — о месседже, который Усик будет нести во время реванша

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о реванше украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика против британца Энтони Джошуа.

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профибокса Украины Алина Шатерникова считает чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика символом украинского спорта на международной арене.

Об этом она заявила в интервью OBOZREVATEL.

"Сейчас Усик – не просто боксер мирового уровня и чемпион в супертяжелом весе. На данный момент он – символ успешности украинских спортсменов и нашего спорта в мире. Все наши атлеты, и не только боксеры, сейчас мега-мотивированы, чтобы побеждать на соревнованиях. условиях войны они работают и совершенствуются даже с большей самоотдачей, чем раньше. И все ради одной цели – выходить на любые соревнования с любыми соперниками и выигрывать, поднимать наше знамя", — сказала Шатерникова.

Бывшая боксерша добавила, что на боксере лежит огромная ответственность доказать, что Украина сильна не только своими военными и волонтерами.

"Усик это также чувствует и понимает, что к этому реваншу будет приковано внимание огромного количества людей со всех уголков Земли. Он очень мотивирован этой победой, чтобы донести, насколько сильна Украина и ее народ. Они не просто физически выносливы, но, несмотря на такие условия, выходят на соревнованиях с психологией победителя, нужно показать и доказать, что Украина сильна не только своими военными, которые защищают свою землю, но также спортсменами, учеными и специалистами в других сферах.Я вижу, как украинцы выиграют и шахматы и языковые. Сейчас они очень хотят одержать эту победу", – говорит она.

По словам Шатерниковой, украинец серьезно настроен победить Джошуа во второй раз.

"Сейчас Александр так сконцентрирован на победе и так много для этого работал, чтобы доказать в ринге свое совершенство и обратиться к миру. Мол, я представитель Украины, которая ведет борьбу с врагом и нуждается во всем мире и совместных действиях всех политиков, чтобы остановить это несчастье на нашей земле", – сказала Шатерникова.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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