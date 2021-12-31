Хочет обратно в "Интер": звездный форвард "Челси" разочарован своим возвращением в АПЛ

Бельгиец сделал неожиданное заявление.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку заявил, что недоволен своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в "Интер" в будущем.

"Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в Челси. Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться".

Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как мало... Я переживаю, что то, как я покинул Интер, клуб, как я общался с фанатами, произошло не вовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами.

Я всегда говорил, что Интер в моем сердце. Я знаю, что я вернусь в Интер, очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу, чтобы люди знали, что произошло на самом деле», – рассказал Лукаку в интервью Sky Sport.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Челси с 42 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.

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