Хочет перейти на клубную работу: УАФ подтвердила уход Шевченко из сборной Украины

Бывший наставник "сине-желтых" хочет попробовать себя на клубном уровне.

Украинская ассоциация футбола сделала официальное заявление об уходе Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

В УАФ подтвердили, что контракт Шевченко с главной командой страны закончился 30 июля 2021 года.

В июне 2020 года Шевченко и его тренерскому штабу предлагали продлить контракт до конца 2022 года, однако Андрей захотел попробовать себя в клубном футболе.

"Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью", - говорится на официальном сайте УАФ.

В организации также выразили "безграничную благодарность" Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет.

"За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента", - говорится в заявлении УАФ.

Ранее стали известны кандидаты на пост нового главного тренера сборной Украины. На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе "сине-желтых".

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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