Хочет пополнить ряды чемпиона Испании: полуфиналист Евро-2020 угрожает руководству нынешнего клуба

Датский футболист хочет ускорить свой трансфер.

Полузащитник "Валенсии" и сборной Дании Даниэль Васс планирует в ближайшее время сменить клубную прописку.

Об этом пишет AS.

У полуфиналиста чемпионата Европы уже есть предварительная договоренность с "Атлетико", но "летучие мыши" не хотят отпускать важного игрока.

32-летний датчанин решил лично ускорить процесс переговоров. Он поставил клубу ультиматум – либо "Валенсия" договаривается с "Атлетико", либо отказывается выходить на поле до конца сезона и покинет клуб летом свободным агентом.

В этом сезоне Васс провел 21 матч, в котором оформил один гол и один ассист.

"Валенсия" находится на 10-й позиции (28 очков) турнирной таблицы Ла Лиги. "Атлетико" с 33 очками на 4 месте.

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