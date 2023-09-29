Хочет прыгнуть с моста: во Франции экс-футболист российского клуба угрожает совершить самоубийство

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Алексис Бека-Бека, который сейчас представляет "Ниццу", угрожает покончить жизнь самоубийством.

По информации GFFN, 22-летний французский футболист стоит на виадуке Маньян на высоте более 100 метров над землей и угрожает спрыгнуть.

На месте уже работают экстренные службы, которые пытаются спасти игрока. Отмечается, что с футболистом ведут переговоры: клуб отправил на место психолога, чтобы тот уговорил Алексиса отказаться от непоправимого поступка.

Игроки "Ниццы", в том числе Кефрен Тюрам, пытались связаться с бывшей девушкой Бека-Бека, которая также должна прибыть к виадуку и поговорить с Алексисом.

В настоящее время движение виадуком перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка. По сообщениям издания Var-Matin, Бека-Бека подвержен суициду после того, как разошелся со своей возлюбленной.

Прошлым летом опорный полузащитник был куплен у московского "Локомотива" за 12 миллионов евро. В предыдущей кампании он провел 14 матчей за "Ниццу" в чемпионате Франции, результативными действиями не отмечался.

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