Хочет вернуться в Италию: Малиновский согласовал контракт с новым клубом

Руслан Малиновский близок к тому, чтобы стать игроком "Торино".

Украинский полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский приблизился к переходу в итальянский "Торино".

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, 30-летний украинец согласовал контракт с "быками" сроком до 2026 года.

В туринском клубе заработная плата Руслана будет составлять два миллиона евро за сезон.

Кроме "Торино", украинским футболистом всерьез интересовался "Бешикташ". Турецкий гранд даже предлагал Малиновскому более выгодные условия контракта, однако украинец изъявил желание вернуться в Серию А.

В настоящее время продолжаются переговоры между "Торино" и "Марселем" об аренде игрока с правом выкупом его контракта.

Ранее Малиновский уже играл в Италии, защищая цвета "Аталанты". За 143 матча в составе "бергамасков" украинец забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 23 матча за "Марсель" во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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