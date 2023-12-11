"Хочется кричать": Харлан возмутилась допуском россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что спортсменам из стран-агрессоров не место на международных соревнованиях.

Украинская саблистка Ольга Харлан жестко осудила скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Олимпийская чемпионка по фехтованию подчеркнула, что атлетов из стран-агрессоров не должно быть на международных соревнованиях в каком-либо статусе.

"Российским спортсменам не место на Олимпийских играх и других международных соревнованиях в любом статусе. Более 370 украинских спортсменов убиты за великую войну. 9 городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками. Внимание – более 3000 ракет выпустила Россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддомы, театры, садики, дома людей. Это сухая статистика в открытом доступе, которую ведут не только украинские СМИ, но и мировые ресурсы.

Зная это, МОК (самолично исключивший российский комитет из своей организации) принимает решение допустить причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. Какие эмоции это вызывает? К сожалению, я ничему не удивляюсь, но это возмущает.

Возмущает, что весь мир следит за войной, большинство стран поддерживают Украину и помогают нам бороться со злом. А МОК просто берет и допускает это зло к Олимпийским играм. Хочется кричать и задавать множество вопросов: "Почему так? Почему люди шагающие военными парадами, получающие ордена от генералов-убийц, имеют право находиться рядом с мировой элитой спорта?"

Но это не поможет. Помогут действия. Сделаем все, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские игры станут местом честной борьбы за медаль, а не очередным плацдармом для России", – написала Харлан на своей странице в Instagram.

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопреки решению МОК легкоатлетов из РФ и Беларуси не допустят Олимпийские игры-2024.

Напомним, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

Россияне и белорусы на Олимпиаде-2024: следует ли игнорировать Олимпийские игры Украине – Игорь Цыганык

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