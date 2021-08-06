"Хочется прославлять свою страну": двукратный призер Олимпиады-2020 Романчук вернулся из Токио

В аэропорту украинского героя Олимпийских игр встретили громкими аплодисментами.

Двукратный медалист Олимпийских игр-2020 пловец Михаил Романчук вернулся в Украину.

Об этом сообщает ТСН.Ранок. Ночью призера Олимпиады в аэропорту Борисполь встретили журналисты, родные и близкие.

Романчук впервые за 17 лет добыл для Украины олимпийские медали в плавании - "серебро" и "бронзу". Спортсмен признался, что после второго финала, когда завоевал серебряную награду, уступив одной секундой американцу - расстроился.

Но теперь Романчук уверен, что самые победы его ждут в будущем. 7 августа у спортсмена день рождения. После него Романчук собирается месяц отдохнуть. А дальше готовились к новым соревнованиям, в том числе и к следующим Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году.

"Такие результаты всегда мотивируют работать еще больше, еще лучше, и хочется прославлять свою страну, свой труд, свою семью, свою фамилию", - сказал Романчук после прибытия на родину.

Новости Украины: двукратный призер Олимпийских Игр Михаил Романчук вернулся домой

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.

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