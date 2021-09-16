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"Хочется удивлять женственными образами": звезда украинского карате снялась в стильной фотосессии

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"Хочется удивлять женственными образами": звезда украинского карате снялась в стильной фотосессии

instagram.com/anzhelika_terliuga

Спортсменка предстала в неожиданном виде.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась с поклонниками кадрами со своей новой фотосессии.

Спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых она предстала в стильном вечернем платье. На двух фото Анжелика держала в руках перчатки.

instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga
instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga
instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga

"В последнее время все больше и больше хочется удивлять вас вот такими женственными образами. P.S. Но без перчаток никуда", - прокомментировала пост каратистка.

  • В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.
  • Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга похвасталась презентом от властей Одессы. 

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