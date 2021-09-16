"Хочется удивлять женственными образами": звезда украинского карате снялась в стильной фотосессии

Спортсменка предстала в неожиданном виде.
Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась с поклонниками кадрами со своей новой фотосессии.
Спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых она предстала в стильном вечернем платье. На двух фото Анжелика держала в руках перчатки.
"В последнее время все больше и больше хочется удивлять вас вот такими женственными образами. P.S. Но без перчаток никуда", - прокомментировала пост каратистка.
- В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.
- Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга похвасталась презентом от властей Одессы.