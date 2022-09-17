"Хочется вернуться в Украину": истории пловцов-юниоров, которые из-за войны тренируются за границей (видео)

Украинские пловцы-юниоры из Харькова были вынуждены покинуть родной город из-за российского вторжения. Сейчас они тренируются за границей, но мечтают о возвращении домой.

Они тренируются за границей, но мечтают завоевывать медали для Украины. Корреспонденты ТСН встретились с юными пловцами, занимавшимися в ныне разрушенных Россией бассейнах. Наших юниоров приютили в командах по всей Европе, однако выступать на соревнованиях они хотят под сине-желтым флагом. А некоторые даже впервые в истории сдали украинский норматив на мастера спорта за пределами страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Харьковчанин Борис в маленьком бассейне Гааге тренируется под наблюдением нидерландского тренера.

"Он проплыл через двенадцать с половиной секунд. Это хорошее время", — говорит тренер.

Парню семнадцать, из них плаванием занимается 10 и за это время получил полсотни медалей. Одна из последних – за победу на чемпионате Украины. Это было за несколько недель до начала войны в Украине. И золотая медаль, как и другие награды, осталась в его родном Харькове. А в бассейн, где каждый день проводил по несколько часов и где проходили соревнования, попала русская бомба.

Тренер Ирина Сергиенко из Харькова не уезжала, ей болит каждый сантиметр пробитой крыши, разрушенных раздевалок и секций. Говорит, сколько времени и денег понадобится на восстановление – сложно даже представить. И задает такой близкий каждому харьковчанину вопрос:

"Кому помешал наш бассейн? Не стратегический, не военный объект, чисто спортивное сооружение. Это очень больно", – говорит она.

Физически – за рубежом, сердцем – дома: истории украинских пловцов-юниоров

Тем временем Борис отрабатывает технику. Тренер, как и все здесь, свободно говорит по-английски – с пониманием проблем не возникает. Но сами занятия – совсем другие.

В Польше двенадцатилетнюю Машу, плававшую в той же команде, что и Борис, на тренировку подвозит польский тренер — они живут рядом. По дороге — общаются на польском.

"В начале я использовал карточки с названиями на украинском, но скоро понял, что это не нужно, потому что Маша все понимала", — говорит тренер Марцин Кацер.

Бассейн в городе Дембица рядом с польским украшает и украинский флаг. В нынешней команде Маши – еще трое украинских детей. Она самая первая неделя российского вторжения просидела в подвале.

"Это было очень страшно. Мы сначала думали, что поедем во Львов максимум в неделю, а потом, что мы посидим в Польше максимум неделю. Сейчас мы понимаем, что это надолго", – отмечает девушка.

К плаванию Маша вернулась четыре месяца назад. Марцин вместе с другими старается, чтобы она не скучала. Новые друзья и соревнования, но Маша постоянно вспоминает харьковскую команду.

"Сейчас я понимаю, как хорошо было там", – говорит спортсменка.

Там, где Маше и Бори было хорошо, сегодня тишина. В их бассейне есть вода, но в нее месяцами никто не нырял. Стекла выбиты взрывной волной. Единственная вышка для прыжков в городе треснула.

"Украинское плавание, несмотря на то, что с ним пытаются сделать наши друзья-соседи, выстоит. Украину не остановить. Понимаете? Где бы мы ни были – в Нидерландах, в Польше", — говорит тренер Ирина Сергиенко.

"Охватили воспоминания. Хочется вернуться в Украину", — сказал пловец.

Ее Боря теперь мастер спорта Украины. Впервые в истории этот норматив был выполнен на соревнованиях за границей. Сейчас он готовится к европейскому первенству и надеется завоевать там "золото". Под украинским флагом.

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