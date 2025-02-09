"Хочу бой прямо сейчас": Чисора после победы над Валлином вызвал Усика на реванш

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора после победы над шведом Отто Валлином вызвал на бой обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO украинца Александра Усика.

41-летний британец изъявил желание провести реванш с украинцем, которому в октябре 2020 года проиграл единогласным судейским решением в поединке за статус обязательного претендента на титул WBO.

Чисора заявил, что считает себя победителем того боя против Усика, а потому заинтересован в реванше.

"Я собираюсь распродать стадион "Тоттенхэма" в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего увидим, сможем ли мы провести реванш. Александр Усик, да, я хочу встретиться с ним. Я думаю, что победил в том нашем бою в 2020 году.

Второй выбор? Вы хотите, чтобы я встретился с Эй Джеем? Давайте посмотрим, как все сложится. Поэтому сейчас – Усик. Джошуа? Этого может не произойти. Поэтому я хочу бой с Александром прямо сейчас", – сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

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Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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