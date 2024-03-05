"Хочу, чтобы ему сломали челюсть": Джошуа брутально высказался о бое Усик – Фьюри

Эй Джей заявил, что не уважает своего соотечественника и желает ему поражения в поединке с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о предстоящем бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Британец признался, что пренебрежительно относится к своему соотечественнику из-за его постоянных оскорбительных высказываний касательно других боксеров. Именно поэтому Эй Джей хочет, чтобы поединок за "абсолюта" завершился победой украинца.

"Я не хочу об этом говорить, но понимаю, что меня будут постоянно спрашивать об этом поединке. Не хотелось бы звучать так, будто я хейтер Фьюри. Но не уважаю его за то, что он говорил, за те вещи, которые он постоянно говорит. Он вообще много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою", – сказал Джошуа в комментарии DAZN.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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