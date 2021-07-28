"Хочу, чтобы об этом кричали": бадминтонист-олимпиец вдребезги разнес условия реабилитации в Украине

Артем Почтарев пожаловался на низкий уровень реабилитации спортсменов и надеется, что его услышат.

Украинский бадминтонист Артем Почтарев после вылета из Олимпиады-2020 обвинил в своей неудаче плохие условия для реабилитации спортсменов в нашей стране.

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"Причину открыто говорю: у нас реабилитация на минусе. То есть человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитация - ноль. Спасибо всем, какие-то витамины, но реабилитация - ноль. Нет никакого подхода. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. Реабилатация - даже не знаю, как сказать: у нас получается поехать за границу, то поспарринговать, но реабилитироваться мы же там не будем.

Мы не зарабатываем, многие спортсмены вообще не могут жить на эту зарплату, не говоря уже об операции, которую мы сделали. Хорошо, что есть какие-то люди, которые поддерживают, спонсоры, которые поддерживают и помогают. Но системы нет: человек тренируется, но что делать дальше, когда травмируется - ничего нельзя сделать", - заявил Почтарев в интервью Суспільне Спорт.

Артем отметил, что хочет, чтобы на эту проблему обратили внимание.

"Разумеется, нужно к себе адекватно относиться и давать самооценку своим результатам. Понимаю, что я не был претендентом на медаль, но показать достойную игру я мог при должной реабилитации. Что говорить уже о первых лицах в легкой атлетике, которые поехали за медалью. Даже они не могли себе обеспечить достойную реабилитацию, не говоря других.

Этот вопрос будет оставаться актуальным в течение последующих лет. Очень хочу, чтобы на это обратили внимание, это сильно сказывается. Думаю, я такой не один и у меня далеко не худшая ситуация. Я хотя бы здесь присутствую и посмотрел на все это", - сказал бадминтонист.

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Почтарев отметил, что ему стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Токио. Он проиграл оба матча групповой стадии с разгромным счетом, поэтому снова выступать с травмой и позориться не желает.

"Стыдно так выходить на Олимпийских играх, все смотрят. Так сложилось. Счастлив от того, что уже на Олимпийских играх: был проделан невероятный 5-летний путь и всех моих тренеров, и родных и близких, которые поддерживали. Ведь доходило до пика: травмы, травмы, травмы, а затем - вопрос, могу ли я вообще отбираться дальше. Но я пообещал, что смогу, что Украина будет представлена в моем разряде и смогу сделать это дважды. Доказал и отобрался.

Скорее всего, это мои последние Олимпийские игры. Потому что с такой реабилитацией я не смогу физически выходить. А играть так, как сейчас и позориться - нет. У нас есть молодые - вперед, пусть доказывают, что они лучше, пусть отбираются. Пусть завоевывают не только лицензии, но и места достойные. А Олимпиада в Париже - не знаю, думаю, что нет. Возможно, я какой-то период отдохну и захочу, но пока планов таковых не строил", - подытожил Артем.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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