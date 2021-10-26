"Хочу, чтобы они приехали в АТО": экс-футболист сборной Украины - о соотечественниках, играющих в России

"Хочу, чтобы они приехали в АТО": экс-футболист сборной Украины - о соотечественниках, играющих в России

Артем Федецкий продемонстрировал непоколебимую гражданскую позицию.

Бывший защитник "Шахтера", "Карпат", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к украинским футболистам, выступающим в чемпионате России.

"Я ездил в АТО неоднократно, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им тогда совесть перейти в какой-нибудь российский клуб и сказать: Извините, футбол вне политики?", - рассказал Федецкий в интервью YouTube-каналу "ПРЯМАЯ КРАСНАЯ".

Также Артем признался, что в свое время получал предложение перейти в московский "Спартак".

"Спартак" давал за меня 7 или 8 миллионов евро. Возможно, на тот момент я бы и поехал в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Понятно, что сейчас - никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо - я никогда туда не поеду, тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол", - заявил Федецкий.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Шахтер" отдал украинского футболиста в аренду в Россию.

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