Хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла чемпионат мира - легенда шотландского футбола

Хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла чемпионат мира - легенда шотландского футбола

Знаменитый шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором его соотечественники будут противостоять сборной Украины.

Жребий свел национальные команды Украины и Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Легенда шотландского футбола Грэм Сунесс неожиданно признался, что будет болеть в этом поединке не за сборную своей страны, а за украинцев. Он пожелал "сине-желтым" не только выйти на мировое первенство, но и выиграть муниаль в Катаре.

"Часть меня продолжает возвращаться к тому факту, что это только игра в футбол, и действительно ли я хочу победить их? Будь то спорт, политика, искусство, что бы это ни было, мы должны дать понять России, что то, что они делают, является неприемлемым.

Я окажусь в очень сложной ситуации. Я эмоционален. Я не просто хочу, чтобы Украина прошла квалификацию, я хочу, чтобы она поехала в Катар и выиграла чемпионат мира", - сказал Сунесс в интервью Football Scotland.

По его словам, мир должен объединиться и остановить Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

"Как далеко нужно зарыться головой в песок, чтобы не понимать, в каком положении сейчас находится мир? Будет ли он существовать, если кто-нибудь нажмет на кнопку и применит ядерное оружие?

Я не хотел бы быть одним из шотландских игроков, которые будут играть в тот вечер. Я не знаю, где будут мои эмоции. Они, когда я глубоко задумываюсь об этом, заключаются в том, что послать сигнал о неприемлемости поведения России важнее, чем футбол. Мир должен объединиться и сказать им это. Я знаю, что большинство наших болельщиков, которые придут на стадион, почувствуют то же самое", - подытожил 69-летний шотландский экс-футболист.

Матч Шотландия - Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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