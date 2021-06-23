"Хочу доказать свою силу": Накатани еще не побил Ломаченко, а уже жаждет реванша с Лопесом

"Хочу доказать свою силу": Накатани еще не побил Ломаченко, а уже жаждет реванша с Лопесом

Японец поделился мыслями перед поединком с украинцем.

Японский боксер Масайоши Накатани высказался о предстоящем бое с украинцем Василием Ломаченко.

Японец отметил, что в случае победы в этом поединке хотел бы провести реванш против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, которому в июле 2019 года проиграл единогласным решением судей.

"Лопес агрессивно атаковал с первой половины боя. У Ломаченко был минус, если бы он атаковал активнее с первой половины, то результат мог бы поменяться. Ломаченко - особенный боец, от того, как я справлюсь, зависит исход боя.

Если выиграю в Ломаченко, не думаю, что смогу провести реванш с Лопесом сразу, но я этого хочу. Мой план на бой с Ломаченко - победить. Лучший ли это бой в моей карьере - да. В идеале хотел бы работать в своем темпе в первой половине боя и добиться нокаута в середине второй половины.

После победы над Ломаченко хочу реванш с Лопесом. Против Ломаченко хочу доказать свою силу", - цитирует Накатани Teiken.

Поединок Ломаченко - Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.

В октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса , которыми владел, в поединке с тем же Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на *** .

, которыми владел, в поединке с тем же Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник . На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Масаеши владеет поясом WBO Inter-Continental.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко рассыпался в комплиментах в адрес Накатани перед очной дуэлью.

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