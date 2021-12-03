"Хочу драться за пояса": Ломаченко впервые высказался о сенсационном поражении Лопеса в бою с Камбососом

Василий намерен встретиться в ринге с австралийским чемпионом.
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал сенсационное поражение американца Теофимо Лопеса от австралийца Джорджа Камбососа в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.
"Перед поединком я давал Камбососу определенные шансы, но конечно думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть, то есть. Это боксерская жизнь", - сказал Василий в интервью Sky Sports.
Также Ломаченко поделился мыслями о потенциальном бое с Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира.
"Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боксе. Моя мотивация - стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, подерусь ли я с Камбососом. Безусловно, я хочу этот бой, но прежде всего я должен отбоксировать 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Ричардом Комми. После этого боя я могу говорить о своем будущем", - заявил украинец.
На вопрос, считает ли он себя лучшим боксером в легком дивизионе, Ломаченко ответил очень скромно.
"Не хочу говорить о себе. Это вопрос к болельщикам и людям, которые разбираются в боксе. Но если говорить о моих навыках, то я всегда стараюсь показать свой лучший стиль, свои лучшие умения", - резюмировал Ломаченко.
- В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.
- На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке Василий будет сражаться с ганцем Ричардом Комми, ранее владевшим титулом IBF в легком весе, но проигравшим его нокаутом в бою с Лопесом в декабре 2019 года.
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