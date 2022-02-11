"Хочу мира в своей стране": украинский скелетонист объяснил смелый поступок на Олимпиаде-2022

"Хочу мира в своей стране": украинский скелетонист объяснил смелый поступок на Олимпиаде-2022

Владислав Гераскевич вышел к камерам с надписью "Нет войне в Украине".

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, почему устроил безмолвный протест на Олимпийских играх-2022 в Пекине. После своего выступления в последнем квалификационном заезде спортсмен подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате с сине-желтым флагом "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

Поскольку политические жесты запрещены Олимпийской хартией, украинский спортсмен рисковал получить наказание за свой антивоенный плакат. Однако Владислав заверил, что его идея наоборот была поддержана.

"Нет, нет, все нормально было. Нас поддержали в этом. Да, это моя позиция. Ни один нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек и не хочу войны. Хочу мира в своей стране, хочу мира над своей головой. Не хочу, чтобы люди погибали в результате войны", - сказал Гераскевич в эфире UA: Перший.

На ОИ-2022 Гераскевич занял 18-е место , уступив 5,27 секунды победителю - немцу Кристоферу Греттеру. На финише новоиспеченный олимпийский чемпион опередил своего соотечественника Акселя Юнгка и представителя Китая Яня Вэньгана.

Читайте также:

Утер нос наглому россиянину: финский лыжник добыл "золото" на третьей зимней Олимпиаде

Джима - в топ-10: результаты женского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

"Моральный нокдаун": украинка, которую не хотели пускать на старт Олимпиады-2022, подаст протест