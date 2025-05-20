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"Хочу нокаутировать его": Дюбуа сделал громкое заявление касательно реванша с Усиком
Британец настроен досрочно победить украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.
Британский боксер заявил, что намерен победить украинца нокаутом.
"Для меня это реванш, но все это уже в прошлом. Я очень хочу эти пояса. Я хочу убрать всех в этой весовой категории, чтобы закрепить свое наследие. Победа над Усиком – вот к чему я действительно стремлюсь.
Три большие победы могут поднять тебя очень высоко. Особенно когда дерешься с лучшими. Именно это мне помогло пройти через трудности и закалиться в боях.
Я выиграю. Все просто – я одержу победу. Я должен победить любой ценой. Нокаутом, чем угодно, но я хочу именно нокаутировать его. Мы победим. Это будет как коронация. План таков: продолжать побеждать, удержать свой титул и продержаться так долго, как только возможно", – сказал Дюбуа в интервью DAZN.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.
Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.
Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.
Напомним, в Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.