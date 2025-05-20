"Хочу нокаутировать его": Дюбуа сделал громкое заявление касательно реванша с Усиком

Усик – Дюбуа / @queensberrypromotions

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Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем объединительном поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британский боксер заявил, что намерен победить украинца нокаутом.

"Для меня это реванш, но все это уже в прошлом. Я очень хочу эти пояса. Я хочу убрать всех в этой весовой категории, чтобы закрепить свое наследие. Победа над Усиком – вот к чему я действительно стремлюсь.

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Три большие победы могут поднять тебя очень высоко. Особенно когда дерешься с лучшими. Именно это мне помогло пройти через трудности и закалиться в боях.

Я выиграю. Все просто – я одержу победу. Я должен победить любой ценой. Нокаутом, чем угодно, но я хочу именно нокаутировать его. Мы победим. Это будет как коронация. План таков: продолжать побеждать, удержать свой титул и продержаться так долго, как только возможно", – сказал Дюбуа в интервью DAZN.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Напомним, в Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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