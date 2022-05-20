Хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с Путиным — Алиев

Хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с Путиным — Алиев

В этом случае с ним тяжело поспорить.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в очередной раз высказался по поводу российских оккупантов, совершивших полномасштабное вторжение в Украину.

Своим мнением по поводу захватчиков Алиев поделился в интервью "Денисов Time. Война".

"Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим Путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались. И наши детишки радовались и дышали хорошим воздухом.

Мы сюда этих тварей не звали, они сами сюда пришли, разрушают все наши города, и чем скорее, тем лучше будет для них. У нас народ сплоченный, и мы обязательно победим всех. А мир не дурак, и он помогает нам во всем, и видит прекрасно, что россияне сюда напали. Мы их здесь не ждали и не хотели здесь их видеть", — отметил Алиев.

Добавим, что с начала войны Алиев решил вступить в ряды терробороны и защищать Украину от российских войск. В настоящее время Александр служит в Вооруженных Силах Украины.

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