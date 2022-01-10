"Хочу остаться и выступать на Australian Open": освобожденный из-под стражи Джокович провел первую тренировку

Сербский теннисист готовится к премьерному Большому шлему нового сезона.

Первая ракетка мира Новак Джокович потренировался на кортах Мельбурна после того, как выиграл суд по делу об аннулировании австралийской визы.

34-летний сербский теннисист опубликовал фото со своей тренировки в соцсетях и высказался по этой теме.

"Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, я хочу остаться и выступать на Australian Open. Я сосредоточен на этом. Я прилетел сюда играть один из важных турниров на глазах у потрясающих болельщиков. А пока могу только поблагодарить за то, что были рядом и придавали мне сил", - написал Ноле под снимком.

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну. Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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