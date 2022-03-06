"Хочу плакать, потому что в моей стране война": украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез (видео)

"Хочу плакать, потому что в моей стране война": украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез (видео)

Марина Мороз дала эмоциональное интервью после своего успеха в октагоне.

Украинская представительница смешанных единоборств Марина Мороз победила Марию Агапову из Казахстана на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

Наша соотечественница во втором раунде удушающим приемом заставила соперницу капитулировать. Эту победу Марина посвятила родной стране, которая сейчас героически противостоит российским захватчикам.

"В моей стране сейчас война. Моя семья находится в Украине. У меня была тяжелая неделя, я волнуюсь, плачу, потому что моя семья в такой ситуации. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я хочу плакать, потому что в моей стране война. Искренне спасибо. Слава Украине! Героям слава!", - сказала Мороз после своей победы.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион ММА с оружием встал в защиту страны от российских оккупантов.