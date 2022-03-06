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"Хочу плакать, потому что в моей стране война": украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез (видео)

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"Хочу плакать, потому что в моей стране война": украинка победила на турнире UFC и не сдержала слез (видео)

instagram.com/maryna_moroz_ufc

Марина Мороз дала эмоциональное интервью после своего успеха в октагоне.

Украинская представительница смешанных единоборств Марина Мороз победила Марию Агапову из Казахстана на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

Наша соотечественница во втором раунде удушающим приемом заставила соперницу капитулировать. Эту победу Марина посвятила родной стране, которая сейчас героически противостоит российским захватчикам.

"В моей стране сейчас война. Моя семья находится в Украине. У меня была тяжелая неделя, я волнуюсь, плачу, потому что моя семья в такой ситуации. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я хочу плакать, потому что в моей стране война. Искренне спасибо. Слава Украине! Героям слава!", - сказала Мороз после своей победы.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион ММА с оружием встал в защиту страны от российских оккупантов.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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