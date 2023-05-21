"Хочу помогать Украине и своей церкви": первые слова Ломаченко после поражения от Хейни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни.

Ломаченко в напряженном бою проиграл Хейни единогласным судейским решением. Бой длился полную дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американцу: 116-112, 115-113, 115-113.

"Спасибо всем. Сначала я хочу поблагодарить своего Бога, Иисуса Христа. Также я благодарю мою команду: отца, менеджера, катмена, мою семью, моих друзей. И всех вас, друзья, спасибо за поддержку.

Выиграл ли я бой? Я не хочу говорить об этом. Все люди видели, что произошло сегодня. Я думаю, что могу оставаться в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся.

Соперник был сильным. Девин Хейни – отличный боец, но не лучший P4Р боксер. А теперь я хочу вернуться домой, помогать моей Украине и моей Украинской православной церкви", – сказал Василий во время интервью в ринге.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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