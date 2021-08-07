"Хочу пожелать ему успехов": Маркевич назвал имя следующего тренера сборной Украины

Глава комитета сборных Украины УАФ заявил, что "сине-желтых" возглавит Сергей Ребров.

Глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич рассказал, что после ухода Андрея Шевченко новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров.

"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич в комментарии meta-ratings.com.ua.

Также 70-летний специалист сообщил, что уходит со своего поста в УАФ, поскольку хочет снова работать тренером.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части Чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов достигали и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.

Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", - заявил Маркевич.

Ранее о причине ухода Шевченко и новом тренере для сборной Украины рассказал глава УАФ Андрей Павелко.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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