"Хочу пожить без сабли": Харлан берет паузу в спортивной карьере после провала на Олимпиаде-2020

Ольга в соцсетях эмоционально прокомментировала свое поражение в стартовом раунде Игр в Токио.

Украинская саблистка Ольга Харлан, которая сенсационно не смогла преодолеть стартовый раунд Олимпийских игр-2020 в Токио, объявила, что приостанавливает спортивную карьеру.

30-летняя шестикратная чемпионка мира написала откровенный пост на своей странице в Instagram, прокомментировав неудачное выступление на Олимпиаде.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной.

"Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же она нужна" "Оля, ты должна привезти золотую медаль", "Оля, ты самая сильная и выиграешь "золото" в Токио", - слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому.

Полтора года без соревновательной практики - пожалуй, повлияло на меня. Для того чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я хочу отдохнуть морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала. Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, моим маленьким откровением их будет меньше", - говорится в публикации спортсменки в соцсетях.

Также Харлан поблагодарила всех тренеров, которые с ней работали, Федерацию фехтования за подготовку к Олимпиаде и всех, кто поддерживал и продолжает в нее верить.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 26 июля в нашей онлайн-трансляции.

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