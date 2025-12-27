"Хочу с ним биться": Усик назвал имя своего следующего соперника

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик подтвердил свои намерения встретиться в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом украинский боксер заявил во время вечера бокса в Эр-Рияде, куда он прибыл на бой абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ и Давида Пикассо.

"В следующем году я хочу биться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, Уайлдером", – сказал Усик.

Реклама

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Усику уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

Ранее сообщалось, что Уайлдер отреагировал на желание Усика биться с ним.