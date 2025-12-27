- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 2 мин
"Хочу с ним биться": Усик назвал имя своего следующего соперника
Александр в очередной раз заявил, что в 2026 году желает провести поединок с Деонтеем Уайлдером.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик подтвердил свои намерения встретиться в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером.
Об этом украинский боксер заявил во время вечера бокса в Эр-Рияде, куда он прибыл на бой абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ и Давида Пикассо.
"В следующем году я хочу биться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, Уайлдером", – сказал Усик.
Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.
В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.
Усику уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.
Ранее сообщалось, что Уайлдер отреагировал на желание Усика биться с ним.