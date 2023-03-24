"Хочу шокировать мир и нокаутировать его": новый потенциальный соперник Усика сделал громкое заявление

Обязательный претендент на титул WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мыслями о возможном бое с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

25-летний британец по прозвищу "Динамит" вызвал украинца на поединок и заявил, что собирается отправить его в нокаут.

"Я видел его предыдущие бои. Просто бросаю ему вызов, не смотрю на то, с кем он бился раньше. Никто из них не похож на меня. Я видел бой с Чисорой, и Дерек очень хорошо справился. Это, пожалуй, самый сложный бой Усика в профессиональном боксе. После того, как я увидел все это, решил принять этот вызов.

Хочу шокировать мир. Хочу покончить доминированием Усика Усика и начать создавать свое наследие. Этот бой будет для всех. Я хочу шокировать мир и нокаутировать его. Это новый вызов для меня, моей команды и тренера", – сказал Дюбуа в интервью iFL TV.

Также Дюбуа подтвердил, что готов провести бой с Усиком летом в Великобритании.

"Да, лето, арена O2 в Лондоне. Безусловно", – отметил Дюбуа.

В послужном списке Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира сорвался: подробности

29 апреля Усик на арене "Уэмбли" в Лондоне должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Однако украинец и британец не смогли согласовать условия контракта на бой, из-за чего он был отменен.

Ранее Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Затем Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

В итоге украинец и британец так и не пришли к согласию, из-за чего переговоры об объединительном бое были прекращены. Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к поединку с Фьюри.

Напомним, Фьюри пренебрежительно "наехал" на Усика из-за отмены боя за звание "абсолюта".

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