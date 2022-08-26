"Хочу сражаться с лучшими": бывший боец UFC вызвал Усика на кулачный поединок

Бывший полусредневес UFC Майк Перри хочет провести бой на голых кулаках с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

Бывший боец UFC Майк Перри, выступающий в продвижении кулачных боев BKFC, заявил, что заинтересован только в поединках с лучшими.

По словам Перри, он хочет выйти на площадку с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком или бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) Джоном Джонсом.

"Я давно не видел Джона Джонса, поэтому если он хочет прийти и побить меня на голых кулаках, то я буду открыт к этому. Это мой друг, и я люблю сражаться. В общем, я хочу сразиться с лучшими".

"Усик, если ты хочешь драться, то приходи. KSI был на моем поединке, но я не думаю, что ему нужны эти проблемы. Если говорить о кулачных боях, то многие могут этого не захотеть. Ведь кто лучший боец прямо сейчас? Это я", — цитирует Перри Low kick MMA.

Отметим, что 20 августа Перри победил по очкам Майкла Пейджа в главном событии турнира BKFC 27.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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