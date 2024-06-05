"Хочу стать абсолютным чемпионом мира": Дюбуа нацелился на реванш с Усиком

Британец хочет провести еще один бой с украинцем.

Обладатель временного титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа изъявил желание провести реванш с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

Об этом 26-летний британец заявил после досрочной победы над хорватом Филиппом Хрговичем, который до этого был обязательным претендентом на пояс IBF.

"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу снова получить бой с Усиком. Я хочу стать чемпионом и достичь своей цели", – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Отметим, что в ночь на 27 августа 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

На прошлой неделе стала известна дата реванша Усик – Фьюри. Второй поединок между украинцем и британцем состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Читайте также:

Нокдаун в каждом раунде: непобедимый украинский супертяжеловес уничтожил американца (видео)

Экс-чемпион мира Уайлдер брутальным нокаутом проиграл 41-летнему китайцу (видео)

По вине украинца: промоутер назвал причину переноса реванша Усик – Фьюри