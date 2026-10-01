"Хочу вернуть все, что потерял": Фьюри после боя с Джошуа нацелен на трилогию с Усиком

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после грядущего боя против Энтони Джошуа планирует устроить трилогию с Александром Усиком.

"Очевидно, что у меня было три отличных поединка с Уайлдером, а на организацию всего одного поединка с Джошуа ушло 10 лет, но мы его еще даже не провели.

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После того, как я побью этого неудачника, я хочу трилогию — еще одну, но уже с другим парнем. С "кроличьими зубами" (Усиком — прим.), которого, как я считаю, побеждал уже дважды. Я хочу провести наш третий бой в США на культовой и легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Хочу биться с ним в третий раз и вернуть все, что потерял.

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На сто процентов уверен, что Джошуа станет для меня не более чем разминкой. Учитывая мои навыки, он должен стать для меня мешком на ножках. Надо как следует поработать, нокаутировать его и двигаться дальше", — цитирует британца Bad Left Hook.

Бой Фьюри против Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который Усик прошлым летом сделал вакантным.

Ранее Фьюри вызвал Усика на третий бой и предложил украинцу провести его в ноябре. Это произошло на фоне того, что его запланированный поединок с другим звездным британским супертяжеловесом, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, оказался под угрозой срыва.

Сам Усик планировал провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Поединок собирались организовать в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

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Сергей Лапин, директор команды Усика, заявлял, что приоритетом для украинского боксера является бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

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В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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