"Хочу вписать его имя в свое резюме": непобедимый американский чемпион жаждет битвы с Ломаченко

Но сначала Шакур Стивенсон собирается победить Оскара Вальдеса в объединительном бою.
Чемпион WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон выразил желание провести поединок против Василия Ломаченко.
Непобедимый американец отметил, что его дуэль с украинцем может состояться в будущем, но только после того, как он встретится в объединительном поединке с мексиканцем Оскаром Вальдесом.
"Все зависит от того, какие дальше будут варианты. Пока мы не знаем. Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я хотел бы провести бой с Ломаченко. Мне хочется вписать его имя в свое резюме. Я избил Джамела Херринга, теперь попробую победить Вальдеса, а дальше посмотрим. Мне нужно оставаться сфокусированным на Вальдесе", - сказал Стивенсон в интервью DAZN Boxing.
Ранее Стивенсон заявлял, что Ломаченко не входит в список его потенциальных соперников.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Стивенсон является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Этот титул он сумел получить, победив в октябре соотечественника - Джамела Херринга.
- Сейчас в активе американца 17 побед (9 – нокаутами) в 17 боях.
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