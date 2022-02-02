"Хочу вписать его имя в свое резюме": непобедимый американский чемпион жаждет битвы с Ломаченко

"Хочу вписать его имя в свое резюме": непобедимый американский чемпион жаждет битвы с Ломаченко

Но сначала Шакур Стивенсон собирается победить Оскара Вальдеса в объединительном бою.

Чемпион WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон выразил желание провести поединок против Василия Ломаченко.

Непобедимый американец отметил, что его дуэль с украинцем может состояться в будущем, но только после того, как он встретится в объединительном поединке с мексиканцем Оскаром Вальдесом.

"Все зависит от того, какие дальше будут варианты. Пока мы не знаем. Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я хотел бы провести бой с Ломаченко. Мне хочется вписать его имя в свое резюме. Я избил Джамела Херринга, теперь попробую победить Вальдеса, а дальше посмотрим. Мне нужно оставаться сфокусированным на Вальдесе", - сказал Стивенсон в интервью DAZN Boxing.

Ранее Стивенсон заявлял, что Ломаченко не входит в список его потенциальных соперников.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Стивенсон является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Этот титул он сумел получить, победив в октябре соотечественника - Джамела Херринга.

Сейчас в активе американца 17 побед (9 – нокаутами) в 17 боях.

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