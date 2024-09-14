"Хочу выиграть еще много медалей": Магучих рассказала, когда планирует завершить спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту собирается выступать еще как минимум десять лет.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась планами на будущее.

22-летняя легкоатлетка из Днепра в интервью пресс-службе Бриллиантовой лиги заявила, что планирует продолжать свою спортивную карьеру еще как минимум десять лет.

"Да, я чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр, и мне принадлежит мировой рекорд. Но хочу выиграть еще много медалей. Точно буду продолжать прыгать еще десять лет", – сказала Ярослава.

В этом году Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой, завоевав "золото" на Играх-2024 в Париже. Это ее вторая олимпийская медаль в карьере, в Токио-2020 украинка выборола бронзу.

В сезоне-2024 Ярослава побеждала на всех этапах Бриллиантовой лиги, в которых участвовала. Она в третий раз подряд завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Напомним, Магучих активно помогает украинским военным, которые защищают нашу страну от российских оккупантов. После завоевания олимпийского "золота" она пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова", а затем задонатила миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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